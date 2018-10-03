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رياضة

وصول الفوج الأول لبعثة مصر المشاركة بأولمبياد الشباب للأرجنتين

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
نور عادل
وصل إلى الأرجنتين، الفوج الأول لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 18 أكتوبر الجاري.

وكان في استقبال البعثة في الأرجنتين، البعثة الإدارية التي وصلت الأحد الماضي برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة، وخالد محمد حسن المدير المالي وإيناس حسين رئيس قسم الشئون الدولية، لحضور الاجتماع الفني واستلام أماكن إقامة البعثة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة.

وتتكون البعثة التي وصلت من 23 اتحادا هم كرة القدم الصالات، كره السلة 3×٣، الملاكمة، المصارعة، الرماية، السلاح، الدراجات، الثلاثي، الكاراتيه، الجودو، السباحة، التجديف، التايكوندو، الشراع، كرة الطائرة الشاطئية، الخماسي الحديث، القوس والسهم، الفروسية، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الجمباز، رفع الأثقال، والريشة الطائرة.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على إجراء اتصالات بالبعثة والاطمئنان على وصول الفوج الأول وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

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