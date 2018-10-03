ضبط عاطلين سرقا معرض أدوات منزلية بالمحلة الكبرى

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم عاطلين مسجلين خطر لسرقتهما معرض أدوات منزلية بالمحلة الكبرى.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من "مهران مصطفى الدسوقى" 57 سنة صاحب معرض اجهزة كهربائية ومقيم البنوان مركز المحلة بقيام مجهولين بكسر أقفال معرض الاجهزة الخاصة به وسرقة 9 شاشات تليفزيون والهرب.



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة مرتكبي حادث السرقة وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "احمد ال 23 سنة عاطل وله معلومات جنائية ومقيم سنديس مركز المحلة و"حمادة ع" 22 سنة عاطل وله كارت معلومات.



كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 9 شاشات المبلغ بسرقتهم بحوزة الأول فرد خرطوش والثانى عتلة وسلاح ابيض.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.



