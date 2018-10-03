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فن

للمرة الثانية.. حرب إلكترونية بالحجب على يوتيوب ضد عمرو دياب

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:09 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شروق إبراهيم
يواجه النجم عمرو دياب حربا إلكترونية جديدة بعد حجب أغنيات ألبومه "كل حياتي" بموقع يوتيوب مصر، رغم أنه متاح في جميع البلدان العربية وهو ما قد يؤثر سلبا على نجاح الألبوم الذي انتظره الملايين من جمهور الهضبة. 

وبالعودة 3 سنوات للوراء تكرر نفس المشهد مع الهضبة عندما قامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحجب جميع أغانيه من قناتها الرسمية ، ولكن سرعان ما تدخل عمرو دياب و حل تلك الأزمة التي لم تستمر سوى 12 ساعة. 

البوم كل حياتي يضم 13 أغنية أبرزها: "هدد، لو اتساب، تعالي، انت مغرور، كنت على بالي، ست الحسن، يا ساحر وندم".

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