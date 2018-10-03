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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما كيلو حشيش في القليوبية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:18 م
المضبوطات - أرشيفية
المضبوطات - أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزتهما واحد كيلو جرام لمخدر الحشيش.

عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط كلٍ من أحمد ا. س- 18 ومحمد ع. س- 22 سنه مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى واحد كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض " مطواه " ) وذلك بالقرب من مركز شباب كفر العرب بدائرة مركز بنها.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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