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برلمان

رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة بعد تأخرها ساعتين

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:17 م
رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخر استمر ساعتين، حيث كان مقررًا أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتسبب استقبال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لنظيره العراقي، محمد الحلبوسي، الذي يزور مصر والوفد المرافق له في تأخر افتتاح الجلسة.

ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب اليوم، أكثر من جلسة عامة، حيث سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اللجان النوعية الـ25 في أولى الجلسات، وبعدها يتم عقد جلسة أخرى لإعلان النتائج، وإعلان الطعون.

وبدأ البرلمان أمس فعاليات دور الانعقاد الرابع، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس للانعقاد عملا بما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

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