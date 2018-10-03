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ديني

علي جمعة يوضح مشروعية دفن الميت في التابوت والضوابط الشرعية له.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
تلقى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عمي توفي في أمريكا وغسل وتمت الصلاة عليه ولكن عند الدفن وضعوه في صندوق خشبي ودفنوه فيه فهل هذا حلال ؟

رد جمعة قائلا: لا بأس في وضع الميت في صندوق خشبي ولكن الاهم عندما يوضع يجب ان يكون على جانبه الأيمن وعند الدفن يكون الصندوق في اتجاه القبلة بصدره ووجهه .

وأضاف: المشروع للموتى أن يدفنوا في التراب لأن الصندوق لم يفعله النبي ﷺ ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، أو يوضع في اللحد على التراب ويوضع عليه اللبن الذي يسد اللحد، ثم يهال عليه التراب كما فعله نبينا ﷺ وفعله المسلمون .

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