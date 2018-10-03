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بين الناس

أهالى أبعادية دمنهور تناشد محافظ البحيرة نقل السوق من منطقة المدارس.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
وسام مختار
تقدم المواطن محمد حمدى باستغاثة عبر الخدمة التي يخصصها موقع "صدى البلد" لشكاوى وهموم القراء، لمحافظ البحيرة بسبب تضرره من وجود سوق الأبعادية دمنهور بمنطقة المدارس والطريق العمومي.

وطالب "حمدي"، فى شكواه لموقع "صدى البلد"، بضرورة تنظيم سوق الأبعادية مركز دمنهور او نقله بعيدا عن المدارس والطريق العمومى لطريق الأبعادية والمنشآت الحيوية تفاديا للزحام وقطع الطريق بالساعات تيسيرا على الجميع.

كما طالب المسؤولين بالتعامل مع الموقف وسرعة حل المشكلة للمحافظة على أمن طلبة المدارس.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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