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حوادث

مدير أمن البحيرة يوزع الهدايا على طلاب مدرسة التربية الفكرية بدمنهور.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:56 م
مدير الامن خلال الجولة
مدير الامن خلال الجولة التفقدية
جمالات الدمنهورى
تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة ويرافقه محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة التربية الفكرية بدمنهور، وتجولا بفصول المدرسة المختلفة وحجرات الأنشطة بها وحجرات المبيت للطلاب، ومطعم المدرسة وصالة الأنشطة الرياضية وصالة الطعام.

ووزع "الرشيدي" هدايا رمزية على طلاب المدرسة لإدخال البهجة والسرور على طلاب المدرسة حيث لاقي الطلاب الهدايا بمزيد من الفرح.

وألقى وكيل تعليم البحيرة، كلمة أثنى فيها على مجهود المدرسين والقائمين علي المدرسة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوي طلاب المدرسة.

كما ألقى اللواء جمال كلمة أوضح من خلالها أهمية الدور الذي يقوم به المعلمون بالمدرسة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر ان المدرسة بها 312 طالب وطالبة من زوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية وبها 18 فصل تعليمي، ويقوم بالتدريس 45 معلم - ويقوم بالمبيت يوميا 50 طالبا ومعهم مشرف بالمبيت المخصص للطلاب و19 طالبة ومعهم مشرفة بالمبيت المخصص للبنات والتي تقدم لهم الوجبات اليومية.
مدير أمن البحيرة يوزع الهدايا على طلاب مدرسة التربية الفكرية بدمنهور.. صور
مدير أمن البحيرة يوزع الهدايا على طلاب مدرسة التربية الفكرية بدمنهور.. صور
مدير أمن البحيرة يوزع الهدايا على طلاب مدرسة التربية الفكرية بدمنهور.. صور
مدير أمن البحيرة يوزع الهدايا على طلاب مدرسة التربية الفكرية بدمنهور.. صور

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