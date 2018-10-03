محافظ الشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بأبو متنا بديرب نجم.. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحدة طب الأسرة، بأبو متنا التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والإلتزام بالنوبتجيات الصباحية والمسائية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة.



وتجول المحافظ داخل أقسام الوحدة وتفقد حجرات تنظيم الأسرة ومعمل الدم – الصيدلية – والمتوطنة وغرفة الأسنان والتطعيمات، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.

وأوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.