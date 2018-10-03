قوافل كلنا واحد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشوارع زفتى.. صور

شهدت شوارع مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية اليوم استمرار مبادرة "كلنا واحد"، وقوافل بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار بشوارع زفتي .





وأصدر اللواء طارق حسونة مدير الأمن توجيهاته إلى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، بضرورة المرور على الأسواق والجمعيات الاستهلاكية والقوافل المتنقلة والمنتشرة بمدينة زفتى "أمام مجلس المدينة" لبيع السلع الغذائية وللوقوف على جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية التي تقدم للمواطنين.





كما وجه بالاتفاق مع التجار على بيع السلع الغذائية بسعر الجملة تيسيرا على المواطنين حيث تم توجيه القوافل المحملة بالمواد الغذائية بالوقوف بالميادين والأسواق بـ (20 ) سيارة نصف نقل محملة بجميع السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 50 % عن أسعار السوق المحلي من( اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والخضر والفاكهة والحبوب والجبن ومنتجات الألبان والمستلزمات الغذائية) بأسعار مخفضة للمواطنين إسهاما في رفع المعاناة عن المواطنين.





من جانبه تقابل مدير مباحث التموين، مع عدد من المواطنين لاستبيان الأسعار ومدى توافرها كما لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين وإقبال شديد عليها نظرا لانخفاض الأسعار عن محلات القطاع الخاص فيما أعرب المواطنون عن إشادتهم بجهود الدولة.





كما كلف بالضرورة مداومة المرور على تلك المنافذ وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة تيسيرا علي المواطنين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي واستنفار وتكثيف كافة الحملات التموينية الشاملة التصدي لحالات ارتفاع الأسعار وكافة المخالفات والجرائم التموينية.





وأعطى تعليماته إلى ضباط مباحث التموين بتحرير محاضر للمخالفين من التجار، مؤكدا على التنسيق مع تجار الجملة لزيادة المعروض من المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه حتى يكون سعرها في متناول المواطنين وتوفيرها بكافة الجمعيات الاستهلاكية وفروعها.



