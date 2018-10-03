أهالي التجمع الأول يناشدون المسئولين حل أزمة انقطاع المياه المستمر

أرسل أشرف مطاوع، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يستغيث فيها من انقطاع المياه المستمر بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.



وأكد "مطاوع" أحد سكان منطقة البنفسج بالتجمع الأول، أن المواطنين يعانون من انقطاع المياه بشكل مستمر دون سابق تحذير أو على الأقل توفير مياه للمواطنين في المنطقة.



وناشد المواطنين المسئولين في الحي لحل تلك الأزمة بشكل سريع، وذلك نظرا لبدء موسم الدراسة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056