اسعار الذهب اليوم فى مصر بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 بعد أن شهد بالأمس أرتفاعا بنحو 3 جنيهات ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 597 جنيها.



فيما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 511.70 جنيه، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 682.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب قيمة وصلت إلى 4776 جنيها.



يتحدد سعر مصنعية الذهب بناء على المحافظة التي يتواجد فيها محل الصاغة وعلى محل الصاغة وعلى نوع عيار الذهب ايضًا، فتختلف كل محافظة عن غيرها في سعر مصنعية الذهب فيتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب ودمغته ما بين 30 حتي 65 جنية مصري أي بنسبة 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب.





يعد سعر الذهب في السوق المصري من أهم ما يشغل بال المصريين، فهناك من يحرص على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي خاصة من يفكر باستثمار أمواله من خلال شراء الذهب عندما تكون أسعاره منخفضة وادخاره وبيعه عند ارتفاع اسعار الذهب وبهذا يكون قد حقق مكسب وهكذا



وقد أقبل الكثيرون على هذه النوعية من الاستثمارات في الآونة الأخيرة خاصة مع تذبذب حركة سوق الذهب وعدم استقراره فتارة يرتفع وتارة أخري ينخفض، ففي حالة ارتفاع أسعار الذهب ترتفع بما لا يقل عن الخمسة جنيهات للجرام الواحد، مما يجعل استثمارات الذهب من أكثر الاستثمارات المربحة.