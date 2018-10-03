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محافظات

محافظ القليوبية: 93 ألفا و465 مواطنا ترددوا على مبادرة فيروس C

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية عن أن عدد المترددين على المراكز الطبية والمستشفيات منذ انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سى على مستوى المحافظة بلغ 93465 مواطن ومواطنه خلال اليومين الماضيين وبدأوا في تلقى العلاج على الفور، اذ حصلت مركز ومدينة بنها على اعلى نسبة في عدد المترددين، حيث بلغ عددهم 15079 مواطنا ومواطنة. 

وأشار المحافظ إلى أنه يتم أيضا إجراء تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.

وأعرب المحافظ عن فخره ببدء تلك المبادرة التى تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين ونفخر بها على مستوى العالم، مؤكدًا على أن ما يحدث اليوم هو انجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض فيروس سى والذي كان مرض فتاك أصاب عدد كبير من مواطنى مصر ليس له علاج منذ عدة سنوات إلا الدولة المصرية بإرادتها نجحت في توفير العلاج للمرضى، وأن ما وصلت له في شأن هذا المرض انجاز ونسعى لتحقيق أرقام عالمية في القضاء عليه.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سى حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس (سي) مؤكدا أن هذا المرض بدون متابعة او علاج سيؤدى إلى مضاعفات خطيرة حيث أن مستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون.

وأشاد المحافظ بمستوى التجهيز وكذا فريق عمل المشارك فى المبادرة ، والذي يعمل كفريق متكامل وفعال، مؤكدا على أن جميع الجهات المشاركة بالمبادرة من أجهزة المحافظة التنفيذية والصحة والمجتمع المدني وغيرها تعمل لنجاح المبادرة وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجهها ، ويتعاون الجميع لتكون القليوبية المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في هذه المبادرة.

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