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فن

غدا.. ياسمين نيازي تكشف كواليس ألبومها الجديد فى الليلة عندك

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل المطربة ياسمين نيازى غدا، الخميس، ضيفة على الإذاعى فادى إبراهيم، مقدم برنامج "الليلة عندك" على راديو 9090.

ومن المقرر أن تكشف "ياسمين" عن آخر أخبارها الفنية، وكواليس ألبومها الجديد، والشعراء والملحنين الذين تعاونت معهم فى الألبوم الذي ستطلقه غدا، وذلك بعد فترة غياب عن إصدار ألبومات.

يذكر أن الفنانة ياسمين نيازى طرحت أمس فيديو كليب يحمل اسم "هنرقص مصر" من ألبومها الجديد.

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