كذب بالصواريخ.. إسرائيل تتهم لبنان بحيازتها.. وبيروت: سنواجه أي تهديد

منذ أن وضعت الحرب اللبنانية الإسرائيلية أوزارها في يوليو 2006، ولم تهدأ الصراعات والمناوشات الإعلامية وثمة آلة واحدة لم تهدأ عن العمل يوما.. إنها "طبول الحرب"، للإشارة إلى وجود حرب على وشك الاندلاع بين لبنان وإسرائيل .

المراقب للأوضاع اللبنانية الإسرائيلية، يجد أن لشدة تلك المناوشات تجددت عبارة "طبول الحرب تقرع" بينهما، أكثر من مرتين سنويا نتيجة كثرة الخلافات الإسرائيلية اللبنانية وخاصة حزب الله، حتى أن المسؤولين الإسرائيليين اعتادوا دق تلك طبول الحرب، ولم يتوقفوا عن أنهم سيعيدون لبنان إلى عصرها الحجري مرة أخرى .

إلا أن تلك المناوشات بدأت تأخذ منحى جديد بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ73، والتي وجه فيها الاتهامات للبنان وحزب الله قائلا: " توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، يمكنها إصابة أهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار”، في محاولة منه لكسب تعاطف المجتمع الدولي قبل توجيه ضربة إلى مكان تلك الصواريخ .

الاتهامات الإسرائيلية لـ"حزب الله" بوضع مخازن أسلحة قرب مطار بيروت الدولي، رفعت وتيرة المخاوف اللبنانية من احتمال شن حرب ‏إسرائيلية على لبنان، بعد تلك الادعاءات الإسرائيلية، إلا أن حزب الله اللبناني لم يتوقف عن الرد على الكلام بالكلام، وعلى التهديد بالتهديد، وعلى المناورة الميدانية بمناورة إلكترونية، حتى ظن كثيرون أن سيناريو الحرب اللبنانية الإسرائيلية يعيد نفسه من جديد، خاصة بعدما أوشكت حرب حزب الله بجانب نظام بشار الأسد في سوريا على الانتهاء .

الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وجود قواعد عسكرية لـ"حزب الله" في محيط مطار بيروت "لا أساس لها من الصحة"، لكنها تخفي تهديدا اسرائيليا جديدا للسيادة اللبنانية واستهدافا لمطار بيروت الدولي"، مشددا على أن لبنان سيواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته، داعيا النمسا ودول العالم إلى التنبه إلى ما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان لا سيما أنها ‏تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 .

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر بمزاعم زائفة عن مواقع صاروخية لحزب الله اللبنانى، موضحًا أن نتنياهو يستغل منصة الأمم المتحدة لـ"إطلاق الأكاذيب"، كما أنها أنها لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها فى لبنان، قائلا: "انتهكت أرضنا وجونا وبحرنا ما يقارب 1500 مرة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة"، مجددًا تمسك لبنان بالمقاومة، حتى تحرير كامل الأراضى، مؤكدا إن إسرائيل لا تستطيع أن تخيف اللبنانيين وعندما تهدد تكون فى موقف ضعف .





وزير خارجية لبنان لم يكتفى بالتصريحات حتى نظم جولة تضم عشرات السفراء والدبلوماسيين الأجانب، لتفقّد الأماكن التي تحدث عنها نتنياهو، والتي شملت ملعبًا لكرة القدم يملكه نادي "العهد" اللبناني، ومخزنًا وملعب جولف مجاورًا لمطار بيروت، وجميعها ذكرها نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة، قائلا: "الجولة تأتي ردًا على مزاعم إسرائيل حول وجود مواقع لتخزين الصواريخ في هذه الأماكن ".



" باسيل" لم ينفي امتلاك حزب الله لصواريخ موجهة وبدقة عالية، لكنه حاول إثبات أن محيط مطار بيروت الدولي لا توجد به أي مخازن للصواريخ كما إدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "ليس من مهمتنا إثبات مكان تخزين الصواريخ، حزب الله يعترف بأن لديه صواريخ موجَّهة بدقة، لكنَّ هذا لا يعني أنه يخزّنها في محيط مطار بيروت ". ".