كذب بالصواريخ.. إسرائيل تتهم لبنان بحيازتها.. وبيروت: سنواجه أي تهديد

منذ أن وضعت الحرب اللبنانية الإسرائيلية أوزارها في يوليو 2006، ولم تهدأ الصراعات والمناوشات الإعلامية وثمة آلة واحدة لم تهدأ عن العمل يوما.. إنها "طبول الحرب"، للإشارة إلى وجود حرب على وشك الاندلاع بين لبنان وإسرائيل.
"باسيل" لم ينفي امتلاك حزب الله لصواريخ موجهة وبدقة عالية، لكنه حاول إثبات أن محيط مطار بيروت الدولي لا توجد به أي مخازن للصواريخ كما إدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "ليس من مهمتنا إثبات مكان تخزين الصواريخ، حزب الله يعترف بأن لديه صواريخ موجَّهة بدقة، لكنَّ هذا لا يعني أنه يخزّنها في محيط مطار بيروت".
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،حذر إسرائيل من توجيه أي ضربات عسكرية محتملة على لبنان، معتبرا أنه في حال حدوث أي ضربات للبنان فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، كما أن روسيا ستعمل على معارضته بشدة وإدانة أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن.
اعتبر وليد سكرية، النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، أن ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تأتي في سياق التحريض على حزب الله وللتهويل بحجم الخسائر التي ستلحق بلبنان إن نشبت الحرب بين لبنان وإسرائيل، كما أنها محاولة من إسرائيل لإتهام المقاومة اللبنانية بأنها تعمل على تصنيع الصواريخ، لحث العالم على اتخاذ موقف سلبي تجاه أي تجاوزات من إسرائيل.