بعد حصولهم على نوبل.. رجلان وسيدة يقودون ثورة في تطوير الوقود والأدوية

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، من بين صحف عالمية أخرى، إنه تم تكريم بريطانية وأمريكيين لاستخدامهم الكيمياء لتطوير بروتينات تستخدم في الأدوية والعلاجات الطبية الجديدة.



وحصل ثلاثة علماء على جائزة نوبل في الكيمياء لعملهم في تسخير علم الكيماء لتطوير وإنتاج إنزيمات جديدة ومضادات حيوية ذات فعالية كبيرة.



وتقاسم العالم البريطاني السير جريجوري ف وينتر، والأمريكيان العالمان فرانسيس أرنولد، وجورج بي سميث، الجائزة السويدية التي تبلغ 770 ألف جنيه إسترليني، والتي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.



وأدى عمل الفائزين بنوبل في الكيمياء إلى تطوير أنواع من المستحضرات الصيدلانية.



وتعمل البروتينات على تسريع التفاعلات الكيميائية، حيث قام أرنولد بعمل طفرات جينية في الإنزيمات، وهو الأمر الذي طور إنزيمات لجميع أنواع الحقول المعرفية، بما في ذلك تطوير الوقود الحيوي وإنتاج الأدوية.



وتعد أرنولد هي المرأة الخامسة فقط التي تمنح جائزة نوبل في الكيمياء، وكانت آخر عالمة تم تكريمها في عام 2009 وهي آدا إي يوناث، والتي كانت جائزتها لمشاركتها في فهم بنية الريبوسومات، وهي هياكل تصنيع البروتين داخل الخلايا.



وقالت البروفيسور كارول روبنسون، رئيسة الجمعية الملكية للكيمياء، إن الجائزة تسلط الضوء على "الدور الهائل للكيمياء في المساهمة في العديد من مجالات حياتنا، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والمنظفات والوقود الحيوي".



ويوم الاثنين، فاز جيمس أليسون وتاسكو هونجو عام 2018 بجائزة نوبل لعملهما على تطوير جديد على جهاز المناعة لمكافحة السرطان، وفي يوم الثلاثاء تم تقاسم جائزة الفيزياء بين آرثر أشكين وجيرارد مورو ودونا ستريكلاند لعملهما في فيزياء الليزر.



وسيعلن الفائز بجائزة السلام يوم الجمعة يليه الاقتصاد يوم الاثنين، ولن يتم منح جائزة الأدب هذا العام بعد فضيحة أدت إلى إدانة بالاغتصاب في وقت سابق.