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برلمان

ممدوح حافظ: حماة الوطن واصل العطاء لمصر من الحرب لحزب سياسي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:58 م
حزب حماة وطن
حزب حماة وطن
عبد الرحمن سرحان
قال ممدوح حافظ، أمين تنظيم قطاع جنوب القاهرة، بحزب حماة الوطن، إن الحروب التي خاضتها مصر، وعلى رأسها حرب أكتوبر، أثبتت تلاحم الشعب المصري مع الجيش، الأمر الذي زاد من نجاح الحرب، وقهر الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "حافظ" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش احتفالية الحزب بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر، أن حزب حماة، نشأ كحزب سياسي، بقيادات عسكرية، ساهمت في انكسار وانتصار هذا الوطن، وأصرت على استكمال خدمتها لهذا البلد، بعد التقاعد، عن طريق حزب سياسي، يعمل لصالح الأمة.

ولفت أمين تنظيم الحزب، بقطاع جنوب القاهرة، أن الاحتفالية تهدف إلى تنمية وعي جيل من الشباب، لم ير ما عاناه الجنود وما ضحوا به من أجل تحقيق هذا الانتصار الكبير.

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