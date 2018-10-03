حركة المطار.. مفتي الجمهورية يتوجه إلى نيويورك.. وزيرة التضامن إلى باريس.. وميناء القاهرة الجوي يجري تجديدات جديدة داخل مهبط الطائرات لدعم السلامة الجوية

مفتي الجمهورية يغادر القاهرة متوجها إلى نيويورك

وزيرة التضامن الاجتماعي تطير إلى باريس

مطار القاهرة يجري تجديدات جديدة داخل المهبط لدعم السلامة الجوية

ينشر موقع "صدى البلد" لمتابعي قطاع الطيران، الحركة اليومية التي يشهدها على مستوى مطار القاهرة خاصة والمطارات المصرية عامة والقطاعات التابعة له، والتي بدأت صباح اليوم، الأربعاء، بمغادرة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق عدة أيام.وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر مفتى الجمهورية، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.وغادرت أيضا، الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، المطار، متجهة إلى فرنسا في زيارة خارجية للمشاركة في بعض الفعاليات.وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزيرة التضامن من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.ومن جانبها، أجرت شركة ميناء القاهرة الجوي، خلال الفترة الماضية، عدة تجديدات على أرض مهبط المطار، تتضمن إعادة تركيب اللوحات المعدنية الجديدة، وتغيير اللوحات الإرشادية في أرض مهبط المطار، فضلا عن إزالة كل الأشجار الموجودة على المهبط، وذلك ضمن التطويرات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي، على جميع المستويات من داخل صالات المطار وخارجها.وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن شركة الميناء انتهت من تغيير اللوحات الارشاردية على أرض مهبط المطار في جميع الصالات، فضلا عن قيام الشركة بتركيب لوحات معدنية فوسفورية جديدة، مدون عليها أرقام مسلسلة بأعداد المعدات الموجودة على المهبط.وأوضحت أن شركة ميناء القاهرة الجوي، كانت قد خاطبت جميع الشركات العاملة بمطار القاهرة، وعددها 64 شركة شاملة شركات الطيران والخدمات، خلال الأشهر الماضية، بتركيب تلك اللوحات الفوسفورية، وتم إلزام جميع الشركات بالانتهاء منها وفق قياسات معينة، مُشيرا إلى أن هناك شركات أسندت لشركة الميناء مهمة عمل تصميم اللوحات، وأخرى قامت بالتصميم لنفسها وفق القياسات التي حددتها شركة الميناء.وأكدت أن اللوحات الفوسفورية الجديدة التي تم تركيبها، يكون مدون عليها حروف باسم الشركة العاملة، وأرقام مسلسلة تمكن شركة الميناء من حصر أعداد جميع المعدات الموجودة على المهبط، ما يسهل عمليات صيانتها وإصدار تراخيصها الإلكترونية بسهولة.ولفتت إلى أن شركة الميناء أزالت جميع الأشجار التابعة للشركات على أرض المهبط، باعتبارها تشكل خطورة على السلامة الجوية، موضحا أن هذه الأشجار كانت تحوي طيورا مختلفة تحلق في سماء المهبط، ما يشكل خطرا على السلامة والأمان فوق مطار القاهرة.