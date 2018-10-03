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بين الناس

استجابة لشكوى الأهالي.. محافظ المنيا يوافق على إنشاء مجمع تعليمي بمغاغة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
ايمن رياض
وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على إنشاء مجمع تعليمي بمركز مغاغة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 8541 متر مربع بجوار وحدة المرور، وذلك لخدمة الطلاب من أبناء المركز.

يأتي ذلك استجابة للشكوى المقدمة من قبل أهالي ومواطني المركز للتخفيف والحد من تكدس الطلاب وارتفاع الكثافة داخل الفصول الأمر الذي يؤثر على قدرة الطلاب في تحصيلهم المادة العلمية.

من جانبه، قال اللواء إيهاب زهني رئيس مركز مغاغة، إنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مجمع تعليمي وإسناد كافة الأعمال لهيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ اللازم والبدء في الأعمال الإنشائية خلال اقرب وقت ممكن للتيسير على الاهالى واعلاءًا للمصلحة العامة للطلاب.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بتسخير كافة الإمكانيات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لخدمة العملية التعليمية مع حصر كافة الاحتياجات والمستلزمات بالمدارس لتوفيرها في أقرب وقت ضمانًا للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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