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أخبار البلد

سوركوش: التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر كبير

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:49 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
محمد وديع
أكد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر كبير.

وأضاف "سوركوش" في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة" تويتر" أن المشروعات التي يمولها الاتحاد تسهم في خلق الوظائف وتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة وزيادة شبكات المياه والصرف ودعم رواد الأعمال.

وعبر عن سعادته سعيد بافتتاح ورشة عمل مخصصة للشركاء في تنفيذ تلك المشروعات التي تغطي مختلف المجالات.

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