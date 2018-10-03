سوركوش: التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر كبير

أكد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر كبير.



وأضاف "سوركوش" في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة" تويتر" أن المشروعات التي يمولها الاتحاد تسهم في خلق الوظائف وتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة وزيادة شبكات المياه والصرف ودعم رواد الأعمال.



وعبر عن سعادته سعيد بافتتاح ورشة عمل مخصصة للشركاء في تنفيذ تلك المشروعات التي تغطي مختلف المجالات.