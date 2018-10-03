مستقبل وطن بكفر الشيخ ينعى الأنبا بيشوي: كان أحد المساندين لثورة يونيو

نعى حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب، نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق، والذي تنيّح صباح اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا.



وأصدرت أمانة الحزب بالمحافظة بيانًا، قالت فيه: "إن نيافة الأنبا بيشوي كانت له مواقف وطنية عديدة، كما كان من المساندين لثورة يونيو المجيدة وإعلاء مبدأ المواطنة".



ومن المقرر أن يشارك وفد من الحزب فى العزاء بدير القديسة دميانة ببلقاس ظهر غدٍ، الخميس.