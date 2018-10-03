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ديني

وزير الأوقاف: قواتنا المسلحة تسطر تاريخا ًجديدًا لا يقل عن تضحيات نصر أكتوبر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:47 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن نصر أكتوبر أعاد للأمة العربية ثقتها في نفسها وعزتها وكرامتها فبفضل الله عز وجل ثم عزيمة وفدائية قواتنا المسلحة الباسلة حطمت قواتنا المسلحة خط برليف الذي كان العدو يظنه حصنا لا يحطم وقهرت الجيش الصهيوني الذي كان يقال إنه لايقهر.

وأضاف "جمعة" في تصريح لـ" صدى البلد "ان الجندي المصري استطاع من خلال إيمانه بربه وحبه لوطنه وعقيدته العسكرية تحقيق رقم صعب لا يمكن تجاوزه ولا تجاهله.

وتابع: ها هي قواتنا المسلحة الباسلة من جديد تسطر تاريخا جديدا لا يقل عما سطرته في حرب أكتوبر من أمجاد وذلك بمواجهتها الحاسمة الباسلة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وما حدث خلال السنوات الماضية لخير دليل على نجاح قواتنا المسلحة في القضاء على الإرهاب خاصة في سيناء 

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