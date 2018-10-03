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برلمان

تعرف على تحركات النواب الأخيرة لحسم رئاسة اللجان النوعية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
كشفت مصادر برلمانية، تنازل سحر طلعت مصطفى، عن الترشح لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، بعد إعلان عمرو صدقي، النائب المعين، عزمه الترشح لرئاستها.

ومن المتوقع أن يحصل عمرو صدقي على المنصب بالتزكية، لعدم وجود مرشحين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات المقرر لها أن تبدأ بعد قليل.

وفي لجنة الاتصالات، كشفت مصادر أن النائب جون طلعت، عضو اللجنة، يتجه لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، في منافسة النائب أحمد بدوي، الذي أعلن هو الآخر عزمه الترشح لرئاسة اللجنة.

وما زالت المباحثات قائمة داخل اللجنة التشريعية، لحسم المرشح لمنصب رئيس اللجنة، وإقناع بهاء أبو شقة، بالاستمرار في منصب الرئيس، بعدما ذكرت مصادر داخل حزب الوفد، أن «أبو شقة» لن يترشح لرئاستها، اعتراضا على ما حدث في سحب عدد من أعضاء اللجنة إلى لجان أخرى.

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