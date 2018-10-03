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برلمان

الأحزاب تخطر رئيس النواب بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:02 م
علي عبدالعال
علي عبدالعال
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن عددا من رؤساء الأحزاب أخطروه بتعيين رؤساء الهيئات البرلمانية للكتلة النيابية الممثلة لهم تحت القبة.

وأوضح عبدالعال، خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن حزب الوفد أخطره بتعيين المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لافتا إلى أن الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن أخطره بتعيين اللواء أسامة ابو المجد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

كما أخطر حزب المصريين الأحرار، الدكتور علي عبدالعال، باختيار د. أيمن أبو العلا رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

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