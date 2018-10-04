الغربية تواصل فعاليات برنامج تدريب إعداد الشباب للمحليات

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لإعداد وتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية ورفع درجة الوعي بدور المجالس المحلية بمشاركة 100 شاب وفتاة في الفترة من 2 حتى الرابع من أكتوبر بمركز شباب محلة مرحوم.





جاء ذلك تحت إشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي الراعي وكيل الشباب، ويسري الديب مدير عام البرلمان والتعليم المدني، وسامح خضر رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بحضور الدكتور أحمد عبده أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفر الشيخ.





كما بدأت فعاليات اليوم الثاني باستكمال أبرز مواد قانون المحليات المكون من 4 أبواب و155 مادة، يزيد قانون الإدارة المحلية الجديد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطية وتنفيذية وتقييم ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل، وسيفي قانون الإدارة المحلية الجديد بعد إصداره بما تحتاجه الدولة في تطبيق اللامركزية في الوقت الحالي، وأنه يعطي للمحافظ سلطات أكبر خاصة في إدارة محافظته ماليا وإداريا، ينظم القانون إجراء انتخابات المجالس المحلية بما يتوافق مع الدستور الذي كفل للشباب والمرأة والفلاحين نسب معينة للتمثيل في المجالس المحلية، ويعطي القانون سلطات واسعة للمجالس الشعبية في مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية للمحافظات.





وأشار "عبده"، إلى أنه من المتوقع مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد في الدور البرلمانية الجديدة الدورة الرابعة في شهر سبتمبر المقبل، استحالة مناقشته في الدورة الحالية لقرب انتهائها.