الأعلى للإعلام يمنع استضافة إيهاب الفولي فى وسائل الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بمنع استضافة الصحفى إيهاب الفولي في وسائل الإعلام لمدة شهر.



جاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والشكويين الواردتين إلى المجلس رقمى 317،333/2018.



كما جاء القرار بعد توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بمنع استضافة الصحفى إيهاب الفولى على أى وسيلة إعلامية لما بدر منه على قناتى بيراميدز، وltc الفضائيتين، من إساءات وألفاظ غير لائقة تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية، ووصفه جمهور أحد الأندية الرياضية بلفظ "العربجية" وغيرها من الألفاظ البذيئة الأخرى.

