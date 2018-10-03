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حوادث

العثور على 2 طن محاصيل زراعية فاسدة قبل ترويجها بالموسكى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:20 م
محاصيل زراعية فاسدة
محاصيل زراعية فاسدة - أرشيفية
محمد صبرى
عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة على 2 طن محاصيل زراعية فاسدة قبل ترويجها بالموسكى.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة أن المسئول عن مخزن محاصيل زراعية بالموسكي بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

باستهداف المخزن تم ضبطه وعثر بداخل المخزن علي 2 طن محاصيل زراعية ( طماطم ، خيار ، لفت ، جزر ، برسيم ، بسلة ، فول ) جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وأدوات ومعدات تغلف، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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