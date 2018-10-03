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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية فض اعتصام النهضة لـ 8 أكتوبر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:28 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 8 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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