حقوق الإنسان بمديرية أمن قنا يزور مدرسة الحجيرات الابتدائية.. صور

زار قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن قنا اليوم الأربعاء، مدرسة الحجيرات الابتدائية وقدم العميد يوسف عبد المقصود- مأمور مركز شرطة قنا، والرائد أحمد سليمان هدايا وأدوات مدرسية لطلاب المدرسة وتبادلوا معهم الحديث و وعدوهم بزيارات أخرى.





جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد" التي بدأتها مديرية أمن قنا، تحت رعاية اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بالتنسيق مع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، فعالياتها بمدارس قنا المختلفة.





تستهدف المبادرة التي بدأت منذ بداية الأسبوع زيارة الطلاب للمواقع الشرطية، وتعريفهم بأهمية قطاعات الحماية المدنية والمسطحات والنجدة والمرور في تحقيق الانضباط والأمن والنظام بالشارع القنائي.



