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محافظات

تعليم ميت غمر تحيل المسئولين عن واقعة سقوط طالب من نافذة للتحقيق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:15 م
صدى البلد
همت الحسينى
قررت الادارة التعليمية بميت غمر، إحالة عدد من العاملين بمدرسة ام المؤمنين الابتدائية للتحقيق ، بعد سقوط طالب من نافذة الفصل أثناء اليوم الدراسى وإصابته بكسر فى ذراعه .

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، اخطارا من مأمور قسم شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ من ولي أمر الطالب احمد سلام ٧ أعوام بالصف الاول الابتدائى ، بسقوط نجله من نافذة الفصل ما نتج عنه كسر في الزراع .

فيما اتهم والد الطفل فى المحضر رقم 7795 لسنة 2018، إدارة المدرسة بالإهمال الجسيم والتي تسبب فى إصابة نجله بسبب عدم وجود مشرف داخل المدرسة.

وأضاف والده ، ان نجله فور سقوطه انهمر فى البكاء ما دفع مدرسة الفصل إلى ضربه، لافتا إلى أن من الواجب عليها فى مثل هذه الحالات إنقاذ الطفل ونقله فورا الى المستشفى، معلنا رفضه التنازل والتفريط فى حق الطفل، مشيرا الى أن المدرسة تعاني من إهمال وعدم اكتراث بحياة وسلامة الطلاب.

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