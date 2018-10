في اليوم الوطني لكوريا الجنوبية.. النهضة الكورية حاضرة في أذهان المصريين.. علاقات متميزة بين القاهرة وسيول.. 70 عاما على الاعتراف باستقلال البلاد

زيارة الرئيس السيسي لسيول عام 2016 دعمت سبل التعاون بين مصر وكوريا

التجربة الكورية في الصناعة والنهضة التعليمية في أذهان صناع القرار بمصر

الجانب الكوري حريص على تكثيف استثماراته بالقاهرة

- في ديسمبر 2013، زيارة نبيل فهمى، وزير الخارجية الأسبق، لكوريا الجنوبية، أجرى خلالها مشاورات رسمية مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، "يون بيونج- سى"، بحضور وفدى البلدين.







تناولت جلسة المباحثات الرسمية العلاقات الثنائية، حيث اتفق الوزيران على أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من تطوير، وتعميق هذه العلاقات فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والسياحية، بما يليق بمكانة البلدين الإقليمية، والدولية.

- فى مارس 2016 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لكوريا، استقبلته بارك جوين-هاي رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية. بحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكوريّة في مصر، خاصة في المشروعات القومية الجديدة، وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، والقضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك في جهود مكافحة الإرهاب.







وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.

- فى مارس 2016، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبارك جون هيه، رئيسة كوريا الجنوبية، التوقيع على ٩ اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعدل والصناعة والتجارة والسكك الحديدية وتطوير الموانئ.







تضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وكوريا الجنوبية؛



- الاتفاق الإطاري لتنظيم إتاحة القروض الكورية إلى مصر بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الكوري للتعاون الاقتصادي والتنموي، ووقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ومن الجانب الكوري نائب وزير الخارجية.





- اتفاقية خاصة بالترتيبات المتعلقة بمشروع تطوير نظم الإشارات من نجع حمادي إلى الأقصر ووقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب الكوري نائب وزير الخارجية.





- اتفاقية خاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب الكوري نائب وزير الخارجية.

تعد العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية نموذجا يحتذى به علاقات قوية ووثيقة منذ القدم، إذ ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، ما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما، كما أن العلاقات المصرية الكورية تمتد إلى العام 1948 حين اعترفت مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية.وعلى الرغم من بعد مصر الجغرافي عن كوريا الجنوبية، تظل دائما في ذاكرة الكوريين طوال العمر، حيث انطلق منها إعلان القاهرة الذي منح الاستقلال لكوريا في 27 نوفمبر 1943، وأُذيع على مسامع العالم عبر الراديو في 1 ديسمبر 1943.وتتركز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والتعليمي، حيث حققت التجربة الكورية نجاحا كبيرا في مجال الصناعة بفضل نهضة تعليمية مميزة شهد لها العالم لأنها العامل الأول والأخير لتحقيق الاقتصاد الكوري الجنوبي طفرات كبيرة، حيث وصل للمرتبة رقم 13 بين الاقتصاديات القوية في العالم، ومصر بدورها تحاول الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التعليم واستيراد احتياجاتها من المركبات والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية التي حققت منافسة قوية مع نظيرتها المتقدمة الأخرى مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة.كان لمصر دور في تحديد مستقبل كوريا بعد الحرب العالمية الثانية ففي الفترة ما بين 22 إلى 26 نوفمبر 1943، وبينما كانت المعارك العنيفة تدور في كل أنحاء العالم، واجتمع قادة ثلاثة من دول الحلفاء وهم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والقائد العام تشان كاي شيك، من جمهورية الصين، في فندق مينا هاوس بالقرب من منطقة الأهرامات من أجل مناقشة جهود قوات الحلفاء في حربها ضد دول المحور، وصدر عن هذه القمة إعلان القاهرة.وانتقلت شروط إعلان القاهرة إلى آلية دولية أخرى لتحديد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إعلان بوتسدام فى 26 يوليو 1945 بين قوات الحلفاء والاتحاد السوفيتى السابق حول ترسيم الحدود.وبالنسبة للكوريين، يمثل إعلان القاهرة أهمية خاصة لأنه أول وأحد أهم الإعلانات العامة التي تبناها المجتمع الدولي في ذلك الوقت، والذي لفت الانتباه إلى أن كوريا يجب أن تصبح حرة ومستقلة.وفي هذا الصدد، يشير البيان إلى عزم القوى الثلاث على إنهاء الاحتلال الياباني لكوريا وأن تصبح حرة ومستقلة، وبالفعل استسلمت اليابان بدون شروط فى 15 أغسطس 1945، وأصبحت كوريا حرة من جديد وفق ما جاء فى إعلان القاهرة.- في عام 1961، اتفق البلدان على إقامة علاقات قنصلية بينهما، حيث افتتحت جمهورية كوريا قنصليتها العامة في القاهرة في عام 1962، وافتتحت مصر كذلك قنصليتها العامة في العاصمة الكورية سول في عام 1991، ثم اتفق البلدان في عام 1995 على جدارة ترقية العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفارة.- في عام 1996، قامت جمهورية كوريا بتعيين ملحق عسكري لها في القاهرة في عام 1996، بينما قامت مصر من جانبها في العام 2005 بتعيين ملحق تابع لوزارة الدفاع في جمهورية كوريا.- تشكلت لجان من البلدين لصياغة إطار مؤسسي للتعاون الثنائي مثل لجنة المشاورات السياسية: والتي أنشئت في عام 1996، وعقدت آخر دوراتها – السادسة – في سول في نوفمبر 2009، اللجنة المشتركة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا: والتي أنشئت بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين في عام 2004 وتغطي مجالات متنوعة من الحكومة الإلكترونية، تطوير خدمات البريد المصري، مجلس الأعمال المشترك: وأنشئ هذا المجلس إبان زيارة الرئيس السابق مبارك إلي سول في أبريل 1999، ويضم المجلس أعضاء بارزين من الجانبين (جمعية رجال الأعمال المصريين، رابطة الصناعات الكورية) ويلعب المجلس دورا في تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي رجال الأعمال على كلا الجانبين، وكذا جذب الاستثمار الكوري إلى مصر.- فى عام 1999 ، قام الرئيس الأسبق مبارك بزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري - إلى كوريا، وقد وضعت تلك الزيارة أساسا متينا لعلاقات متطورة بين البلدين.- فى مارس 2006، قام الرئيس الكوري السابق رو موو هيون بزيارة إلى مصر كان لها دور في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، حيث شهدت تلك الزيارة توقيع ثماني مذكرات تفاهم وبروتوكولات تهدف إلي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.-إضافة إلى الزيارات الرئاسية، قام عدد من الوزراء على الجانبين بتبادل الزيارات وزير الخارجية 2004 و2005، وزير البيئة 2006، وزير العدل 2007، وزير البيئة 2010.- في يناير 2010، زيارة وزير الأراضي والنقل والشئون البحرية الكورى والاجتماع بوزير الإسكان.- فى مارس 2011، زيارة رئيس المحكمة العليا الكورى الجنوبى لمصر.كما تناول الطرفان مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفى مقدمتها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، وقضية نزع السلاح والأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية، كما تم تناول إمكانات التعاون الثلاثى بين مصر وكوريا الجنوبية الموجهة إلى أفريقيا، خاصة مع قرب الإعلان عن إطلاق الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية.- في يونيو 2014، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة بمناسبة توليه منصبه من بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا.- فى سبتمبر 2014، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.ويوجد في مصر 125 مشروعا كوريا بإجمالي استثمارات 341.9 مليون دولار، وذلك حتى مارس 2014، وتندرج الاستثمارات الكورية في مصر في عدة قطاعات أهمها الإلكترونيات، والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، وتتمثل أهم الشركات الكورية المستثمرة بمصر- سامسونج للإلكترونيات- إل جي للإلكترونيات-الشركة الكورية Dong-IL للمنسوجات- شركة Tex Chem مصر منتجات كيماوية- شركة Mobis مركز لوجيستي بالإسكندرية- شركة GS E & C بناء مصنع لتكرير البترول-شركة SK E & C "بناء مجمع للبتروكيماويات- شركةDoosan HI & C تقوم "بناء محطة لتوليد الطاقة".في عام 2010، ومع استعادة الاقتصادين المصري والكوري تعافيهما بشكل ووتيرة أسرع من سائر الدول التي تاثرت بالأزمة العالمية، استعادت حركه التجارة بين البلدين زخمها، وسجلت الصادرات المصرية 938 مليون دولار، في حين تم استيراد سلع ومنتجات بقيمة 2.24 مليار دولار من كوريا، ليسجل إجمالي حجم التجارة بينهما ما يقرب من 3.18 مليارات خلال عام 2010، مع ملاحظة أن ما يقرب من 95% من الصادرات المصرية إلى كوريا هي في مجالات الطاقة، وتحديدا النفط والغاز الطبيعي.وخلال عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية 2.5 مليار دولار، إذ بلغت الصادرات المصرية إلى كوريا خلال عام 2013 حوالي مليار دولار، مقارنة بنحو 802 مليون دولار خلال عام 2012، وبنسبة زيادة بلغت 26%، وتتمثل الصادرات المصرية في صادرات بترولية (منتجات بترولية وغاز مسال)، وصادرات غير بترولية تتمثل في: القطن الخام، وتفل البنجر، والميثانول الكحولي، إلى جانب صادرات أخرى مثل الرخام والأسمنت الأبيض والمركزات الملابس القطنية، بحسب تقرير للمكتب التجاري المصري في "سول".أما فيما يخص الواردات المصرية خلال عام 2013 فبلغت حوالي 1.5 مليار دولار، وتتمثل الواردات المصرية من كوريا بشكل عام في السـيارات، وقطع غيار سـيارات، والمحولات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، والبروبلين، وهناك العديد من السلع المصرية التي يسعى المسئولون لفتح السوق الكورية لها، وتتضمن: السيراميك والبورسلين، والرخام والجرانيت، والأثاث الخشبي، والبرتقال، والخضراوات والفواكه المجمدة، والصناعات البتروكيماوية.