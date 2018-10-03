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ثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الأدبية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، ففي قصر ثقافة الشاطبي، نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع حفل توقيع ومناقشة ديوان العامية: "رجليا أطول من اللحاف" للشاعر السكندري محمد سمير فودة.

وناقش الديوان الشاعر مدير بيت ثقافة القباري، في حضور نخبة من أعضاء النادي وشعراء الثغر، يعد الديوان هو الأول للشاعر وحصل المركز السادس في ساقية الصاوي عام 2010، وصدر عن فرع ثقافة الإسكندرية عام 2018، ويتألف من 34 قصيدة منها رحلة حنين، أحزان يومية، كلام الليل، عارفك أنا، لقاء أصل الحكاية، معاهدة غيرها.

كما عقد نادي أدب القصة بقصر ثقافة الأنفوشي ندوة لمناقشة رواية " قصة المعبد الأخيرة "لإسلام عامر ،ناقشها أعضاء نادي أدب التذوق و الأنفوشي، بالإضافة إلى لقاء لمناقشة كتاب " لا أحد ينام فى الإسكندرية" للكاتب إبراهيم عبد المجيد ،ناقشته القاصة سعدية خليفة.

وأوضحت خلال اللقاء أن الكتاب صدر عام 1996، ويصف الإسكندرية وسكانها خلال الحرب العالمية الثانية والعلاقة القوية بين المسلمين والمسيحيين من خلال أشخاص وأحداث خيالية بأسلوب شيق وبسيط.

كما تجدد اللقاء مع ورشة المشغولات الجلدية تحت إشراف مسئول نادي المرأة، إلى جانب ورشة تعليم أساسيات الرسم بمرسم المواهب.

كما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة التطريز والتريكو الأسبوعية ضمن نشاط نادي المرأة، واحتفالا بنصر أكتوبر المجيد أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة طباعة استنسل من خلال عمل تكوينات متداخلة باستخدام ألوان الجواش وورق الكانسون.

كما عقد نادي الأدب لقاءا مع الأديب والناقد السينمائي، أمير أباظة تحدث خلاله عن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي المقام حاليًا، قال بصفته رئيسا للمهرجان إنه سيتم تكريم نخبة من الفنانين منهم نادية لطفي وفاروق الفيشاوي، والموسيقار عمر خيرت، إضافة إلى عدد من المخرجين والفنانين العرب والأجانب كما تحدث عن المسابقات المقامة والأفلام المقرر عرضها خلال المهرجان.

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