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أخبار البلد

عاشور لـ المحامين الجدد: المهنة رسالة نؤديها بالأمانة والشرف والاستقلال

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
حمادة خطاب
شدد سامح عاشور نقيب المحامين، أن مهنة المحاماة رسالة يجب أن تؤدى بالأمانة والشرف والاستقلال، والتزام بأحكام القانون، والمحافظة على أسرار الموكلين.

وقال "عاشور" للمحامين الجدد، خلال جلسة حلف اليمين القانونية التي انعقدت اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بحضور عددا من أعضاء مجلس النقابة: "أنتم مسئولون من الآن ليس فقط على أنفسكم بل عن المهنة في نظر المجتمع، ولذلك عليكم الالتزام بآدابها وتقاليدها".

وأكد: "مظهر المحامي لا يصح أن يكون أقل من وكيل النيابة أو القاضي، ومن يرى نفسه أقل فليغادر المهنة من الآن، فيجب عليكم الالتزام بالبدلة الكاملة أثناء عملكم في المحاكم وأقسام الشرطة وغيرها، كما على المحامية الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع، والابتعاد عن ارتداء زي شفاف أو كاشف أو ملتصق، فهذا يحميها من أي اعتداء بصري أو ذهني قد يقع عليها".

وأوضح : "أما المضمون فعليكم بالتزود علميا من خلال القراءة والاطلاع في الأحكام والمراجع وحضور الجلسات والتعلم من أساتذتكم، وبقدر ما تحصل تزداد خبرتك، كذلك القراءة في كافة فروع المعرفة كالتاريخ والجغرافيا والآداب والرياضيات والفن وغيرها، ذلك سيجعلك محاميا متميزا".

وتابع : "احترم نفسك والآخرين، بدءًا من عامل الغرفة وعسكري المحكمة لأعلى القيادات القضائية والشرطية وكافة من تتعامل معهم".

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