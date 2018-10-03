تكلفة صادمة لمصاريف قصر أردوغان ورواتب العاملين والحرس

كشفت صحيفة "جمهريت" التركية، اليوم الأربعاء، أن المصاريف اليومية للقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، بلغت العام الماضي، مليونًا و800 ألف ليرة (500 ألف دولار) على أساس حساب متوسط السعر آنذاك 3.5 ليرة للدولار.



وقالت الصحيفة، استنادًا إلى بيان ديوان المحاسبة، إن إجمالي الرواتب الشهرية للعاملين والحراس والمستشارين وصلت إلى 106 ملايين ليرة، ما يعادل 35 مليون دولار.



وبلغ راتب الرئيس الشهري 53.8 ألف ليرة (15 ألف دولار)، في المقابل تساءلت تعليقات للقراء على الخبر تم بثها بموقع الصحيفة الإلكتروني: "أين تفاصيل المصاريف السرية؟".



وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتش دار أوغلو: "المفارقة أنه بالتوازي مع دفع تلك الرواتب بانتظام دون تأخير عجزت الحكومة عن تسديد الديون الخارجية، إضافة إلى إخفاقها في رفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين".