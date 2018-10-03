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أخبار العالم

بوتين: يجب أن يسعى الجميع إلى مغادرة القوات الأجنبية لسوريا في نهاية النزاع

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين على الأطراف المشاركة في الصراع السوري أن تسعى لضمان مغادرة جميع القوات الأجنبية لسوريا بعد هزيمة الإرهاب.

وأوضح بوتين، خلال مشاركته في حلقة نقاش بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء، أنه يتعين أن نسعى جاهدين لضمان عدم وجود قوات أجنبية في سوريا على الإطلاق.

وأضاف:"يجب أن نتحرك جميعًا في هذا الاتجاه"، وردًا على سؤال ما إذا كانت القوات الروسية من بين تلك القوات الأجنبية التي يتعين أن تغادر سوريا، قال بوتين :"نعم، بما في ذلك روسيا، ولكن إذا قررت الحكومة السورية ذلك".

وذكر الرئيس الروسي أن هناك طريقتين لخروج الولايات المتحدة من الأوضاع في سوريا، وهما الحصول على تصريح من دمشق للتواجد في البلاد أو من الأمم المتحدة.
وقال بهذا الشأن:" لا طريق ثالث أمام الولايات المتحدة للخروج من وضعها الحالي في سوريا".

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