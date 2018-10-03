وفد من ممثلي البنك الدولي يزور الدقهلية

استقبل اليوم الأربعاء المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وفدا من ممثلي البنك الدولي، ووحدة إدارة البرنامج بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية( PMU).



وزار الوفد عزبة "بهي الدين بركات" التابعة لمركز السنبلاوبن، بصحبة فريق من وحدة تنفيذ البرنامج بشركة الدقهلية (PIU)، والإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية، وذلك للتعرف على الوضع الحالي للصرف الصحي بالعزبة، والمخطط تنفيذ مشروع صرف صحي بها ضمن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج والممول من البنك الدولي.



كما تضمنت الزيارة تفقد موقع محطة رفع صرف صحي طوخ الأقلام الفرعية.