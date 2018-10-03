وفد من سفارة جورجيا يشهد افتتاح بطولة كرة الماء بنادي هليوبوليس

أوفد أمس الثلاثاء، الكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة، عددا من السفارة لحضور افتتاح بطولة كرة الماء الدولية التي ينظمها نادي هليوبوليس الرياضي بفرع النادي في مدينة الشروق وتشارك بها جورجيا كما تشارك دول أخرى مثل المجر وصربيا.



ولعب المنتخب المصري والجورجي أولى المباريات بعد مراسم الافتتاح التي بدأت بعزف النشيد الوطني المصري تلاه عروض رقص مائي لناشئات نادي هليوبوليس الرياضي، وتستمر البطولة حتى 6 أكتوبر الحالي.



وقالت السفارة، في بيانها، إنه في إطار التعاون الثنائي بين مصر وجورجيا، وفي خضم تعزير ودعم تلك العلاقات التقى وفد السفارة بالمنتخب الجورجي وتمنى له الفوز والنجاح والتوفيق وأشاد الحضور بمستوى المنتخب الجورجي الذي استطاع أن يتغلب على المنتخب المصري بتسديد 10 أهداف مقابل 6 للمنتخب المصري.