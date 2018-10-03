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فن

شاهد.. صورة نادرة تجمع حسين ومصطفى فهمى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
منار نور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة قديمة للاخوين مصطفى وحسين فهمى .

وظهر الشقيقان فى الصورة بالابيض والاسود ، وعلق مشاهد عليه: " راح فين زمن الشقاوة ".

ويعتبر حسين فهمى ومصطفى فهمى من أبرز الأشقاء فى الوسط الفنى بسبب امتداد تاريخهم الفنى لأكثر من 40 عاما، على الرغم من ذلك فهم الأقل ظهورا سويا خاصة فى الأعمال الفنية.

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