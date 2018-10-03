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محافظات

المنوفية.. اجتماع تنسيقي لبحث تطوير شبكات الكهرباء بالمحافظة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد اليوم الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، إجتماعًا تنسيقيًا حضره رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي قسم الإنارة بالمراكز ورئيس قطاع شبكات كهرباء جنوب البحيرة والسادات ومدير قطاع كهرباء المنوفية.
تناول الإجتماع بحث إمكانية التنسيق بين الأجهزة المحلية والشركة القابضة للكهرباء لتطوير شبكات الكهرباء علي مستوي المحافظة بما في ذلك أكشاك كابلات الجهد المنخفض والمتوسط.

ومن جانبه، أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنه برئاسة السكرتير العام وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الإنارة بنطاق المحافظة ورئيس قطاع كهرباء المنوفية ومدير عام هندسات شبين الكوم ورئيس قطاع شبكات جنوب البحيرة والسادات، وتختص اللجنه المشكلة بعمل حصر شامل علي مستوي المحافظة بأكشاك الكهرباء وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض وكذا الشوارع والطرق المراد تغذيتها بالكهرباء أو رفع كفاءتها والتجمعات السكنية المحرومة.

وأوضح السكرتير العام أن هذه الخطوة جاءت لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن وتقليل معدلات الأعطال للتغلب علي نقاط الضعف الموجودة بالشبكات لإستيعاب القدرات المولدة ولمواكبة الزيادة السكانية في أستهلاك الكهرباء.
المنوفية.. اجتماع تنسيقي لبحث تطوير شبكات الكهرباء بالمحافظة
المنوفية.. اجتماع تنسيقي لبحث تطوير شبكات الكهرباء بالمحافظة
المنوفية.. اجتماع تنسيقي لبحث تطوير شبكات الكهرباء بالمحافظة

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