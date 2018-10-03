مستشار المفتي يكشف عن مقولة خاطئة يرددها البعض حال فقد مبلغ مالي

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن هناك اعتقادا خاطئا بين بعض الناس خاصة عندما يفقد مبلغا من المال في الشارع أو في أي مكان يقول " احتسبته صدقه لوجه الله"، وهذا غير صحيح .



وأضاف عاشور خلال لقائه في برنامج " فتاوى الناس " للإجابة عن أسئلة المواطنين قائلا: الصدقة تحتاج إلى نية مسبقة بقولك أن هذه المبلغ سأذهب لأعطيه الى هذا الشخص سواء زكاة أو صدقة .



وتابع: لا يجوز أن تقول عن المبلغ المفقود إنه صدقة ولكن قل احتسبته عند الله أو ربنا يبارك لمن يعثر عليه.