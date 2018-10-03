أمريكا تزود دولة عدو لـ روسيا بأسلحة متطورة

صرح مصدر مسئول لوكالة "إنترفاكس" الروسية بأن الولايات المتحدة قد سلمت أوكرانيا كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بما فى ذلك القذائف، وذلك يوم 30 أغسطس الماضي عبر نقطة التفتيش الحدودية في مدينة كراكوف البولندية.





وقال المصدر إن الأسلحة الواردة إلى أوكرانيا تشمل "حوالي 3.5 ألف وحدة من الأسلحة الصغيرة، وأكثر من 3.1 ألف لغم، وحوالي 2 مليون ذخيرة حية، وحوالي 34 ألف جهاز تفجير، 52 ألف صاروخ"، مشيرًا إلى أن تلك الأسلحة كانت مخزنة بالقاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك.





وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق على تخصيص 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا على أن تتسلمها الأخيرة عام 2019، حيث تشمل المنحة الدعم اللوجستي وعددًا من السلع العسكرية والأسلحة الثقيلة وإجراء تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني.





وفى 29 أغسطس الماضي، طلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة أن تدعمها بثلاث مجموعات للدفاع الجوي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار لكل وحدة، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار ورادارات مضادة للبطاريات الصاروخية وأنظمة مضادة للقناصة.





من جانب آخر، أشارت واشنطن إلى أنها قد تبدأ في توريد الأسلحة البحرية ومنظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وذلك في رسالة تهديد إلى روسيا لوقف عمليات تفتيش السفن التي تمر من البحر الأسود عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف، الذي قامت كييف بتشييد قاعدة بحرية عليه بدعم أمريكي.



