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مرأة

أسرع طريقة لإطالة الرموش والحواجب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
صدى البلد
رشا عوني
تعاني الكثيرات من أزمة الحواجب الخفيفة وكذلك الرموش، والتي دائمًا ما تسعى لتصحيحها باستخدام أدوات التجميل، وتركيب الرموض الصناعية، لكن هل فكرتي في إعادة إنبات الشعر باستخدام وصفات طبيعية بسيطة وغير مكلفة.

وفقًا لموقع airplus فيمكنك الآن تجربة وصفة من الزيوت الطبيعية تساعد على نمو شعر الحاجبين والرموش أيضًا، وتتكون من ملعقتين من زيت الخروع + ملعقتين من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.

ومن المعروف أن زيت الخروع من أفضل الزيوت التي تعالج مشاكل الشعر، ويساعد في نموه بشكل سريع، فقط قومي بمزج المكونات وضعيها على حاجبيكي ورموشك قبل النوم ليلًا ثم اغسليها في الصباح.
أسرع طريقة لإطالة الرموش والحواجب

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