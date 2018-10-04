أسرع طريقة لإطالة الرموش والحواجب

تعاني الكثيرات من أزمة الحواجب الخفيفة وكذلك الرموش، والتي دائمًا ما تسعى لتصحيحها باستخدام أدوات التجميل، وتركيب الرموض الصناعية، لكن هل فكرتي في إعادة إنبات الشعر باستخدام وصفات طبيعية بسيطة وغير مكلفة.





وفقًا لموقع airplus فيمكنك الآن تجربة وصفة من الزيوت الطبيعية تساعد على نمو شعر الحاجبين والرموش أيضًا، وتتكون من ملعقتين من زيت الخروع + ملعقتين من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.



