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برلمان

انتخابات لجان البرلمان.. أسامة هيكل رئيسا للجنة الإعلام للمرة الرابعة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:26 م
أسامة هيكل رئيس لجنة
أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أسفرت انتخابات لجنة الإعلام بالبرلمان عن فوز النائب أسامة هيكل برئاسة اللجنة للمرة الرابعة، وتجرى الإعادة على منصب الوكيلين، فيما فاز بمنصب أمين السر نادر مصطفى.

كان هيكل قد فاز برئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثلاثة الماضية .

وكان قد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فتح باب الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس والوكيلين وأمانة السر).

جاء ذلك في الجلسة العامة الثانية التي افتتحها قبل قليل بعد موافقة البرلمان على القوائم النهائية للجان النوعية.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس رفض اعتراض واحد مقدم من أحد أعضاء البرلمان، على قوائم اللجان.

وشرح خلال الجلسة، آليات إجراء الانتخابات، بحيث تجرى في مقر كل لجنة، على أن يرأس الانتخابات أكبر الأعضاء سنا، وأمانة السر بأصغر الأعضاء سنا، بشرط عدم إجراء الانتخابات إلا بحضور النصاب القانوني اللازم.

وشدد علي عبد العال، على الأعضاء بضرورة الخروج من الانتخابات بنوع من الصداقة والتماسك والمحبة.

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