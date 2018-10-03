ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته مبلغ مالى وقدره (20 ألف جنيه)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول "خارج البلاد حاليًا".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم .تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية بقيام كلًا من المدعو "هانى.م.ع"– مواليد 1981 – صاحب مكتب لإلحاق العمالة بالخارج – سبق إتهامه فى قضيتين "نصب، تزوير" والمدعو"محمد.ع.م" والد الأول" – مواليد 1947، مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (160 ألف جنيه) نظير توفير فرص عمل لهم بالخارج.أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى صحة البلاغ، وقيام المذكوران بالنصب على الُمبلغين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وعدم قيامهم بذلك ورفضهما رد المبالغ المالية.