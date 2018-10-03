أهالي كفر سرنجا بالدقهلية يطالبون الري بإعادة تشغيل مصنع المواسير..صور

اشتكى أهالي قرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في رسالة لـ «صدى البلد»، من حالة الإهمال التي يعانيها مصنع المواسير بالقرية والتابع لوزارة الري، وتوقف المصنع عن العمل منذ سنوات.



وقال عماد محمد أحد أبناء القرية في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: «المصنع متوقف عن العمل من سنين وكل المباني جديدة وحديثة وغير مستغلة نهائيا وبيسكنها الأشباح فقط، والقرية فيها شباب كتير مش لاقيين شغل، علشان كده لازم الدولة تعيد تشغيل المصنع وشباب القرية أولى بتشغيله والعمل فيه».



وأضاف:«المصنع ليه عمارات كتير غير مستغلة.. و4 فيلات كاستراحات لوزارة الري غير مستغلة نهائيا رغم ترميمها بملايين الجنيهات من ميزانية الدولة.. ولم يسكنها أحد غير خفافيش الظلام».



وطالب وزارة الري بإعادة تشغيل المصنع وتحقيق الاستفادة منه لصالح الدولة والقرية والإستفادة من تلك الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها القرية، إضافة إلى إمكانية تخصيص بعض تلك العقارات لإنشاء شهر عقاري أو سجل مدني ونقطة إسعاف تخدم القرية.



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