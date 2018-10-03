وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر يشن حملة على مطبخ المستشفى

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري حيث تم المرور والتفتيش على مخزن المواد الغذائية ومطبخ مستشفى الأقصر العام، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في ضبط كل ماهو مخالف فى مجال التموين والتغذية.



