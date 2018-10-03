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محافظات

وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر يشن حملة على مطبخ المستشفى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:04 م
حملة على مطبخ المستشفى
حملة على مطبخ المستشفى
شمس يونس
قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري حيث تم المرور والتفتيش على مخزن المواد الغذائية ومطبخ مستشفى الأقصر العام، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في ضبط كل ماهو مخالف فى مجال التموين والتغذية.

وقام مفتشي التموين، بمراجعة تاريخ انتهاء صلاحية كافة الأغذية الموجودة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومستوى النظافة للعاملين بالمطبخ والمخزن، كما تم التأكد من صلاحية وسلامة الأغذية والوجبات المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، ولم يتم ضبط أي مخالفات.
وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر يشن حملة على مطبخ المستشفى
وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر يشن حملة على مطبخ المستشفى
وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر يشن حملة على مطبخ المستشفى

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