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ديني

قافلة وزارة الأوقاف الدعوية والطبية تنطلق إلى الوادي الجديد.. اليوم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:14 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
تنطلق اليوم، الخميس، لمدة يومين قافلة وزارة الأوقاف الدعوية والطبية لمحافظة الوادي الجديد بمشاركة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، من خلال ترأسه قافلة دعوية لمدينتي الخارجة والداخلة، إضافةً إلى تسيير قافلة طبية من مستشفى الدعاة بالأوقاف لمدينة الخارجة.

كما يشهد الوزير وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بموط، وافتتاح أربعة مساجد بالمحافظة بعد إحلالها وتجديدها وفرشها، وكذلك افتتاح المول التجاري الذي تقيمه هيئة الأوقاف بمدينة الخارجة تمهيدًا لطرح وحداته التجارية والإدارية للتمليك بالمزاد العلني.

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "درجات العطاء، ومنازل الشهداء".

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