مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

تعاني الكثيرات من مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه، فالشعر الطويل الكثيف حلم كل النساء، لكن هذا الحلم لن يتم تحقيقه بسهولة مع استخدام المنتجات الجاهزة التي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بشعرك.





لكن كشف موقع healthzrecipes عن فوائد ماء البصل للشعر فهو يحفز نموه ويحسن دورة نمو الشعر كما يحتوي على مادة الكبريت التي تغذي بصيلات الشعر وتجددها.





المكونات :

بصل + ثوم + زيت زيتون

الطريقة: