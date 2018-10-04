ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
رشا عوني
تعاني الكثيرات من مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه، فالشعر الطويل الكثيف حلم كل النساء، لكن هذا الحلم لن يتم تحقيقه بسهولة مع استخدام المنتجات الجاهزة التي قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بشعرك.

لكن كشف موقع healthzrecipes عن فوائد ماء البصل للشعر فهو يحفز نموه ويحسن دورة نمو الشعر كما يحتوي على مادة الكبريت التي تغذي بصيلات الشعر وتجددها.

المكونات :
بصل + ثوم + زيت زيتون
الطريقة:
قومي بوضع البصل مع الثوم في الخلاط ثم قومي بتصفيته لتحصلي على ماء العصير فقط ثم ضيفي لها زيت الزيتون واخلطيهما وضعي الخليط على شعرك خاصة في الجذور وافركي الفروة بأصابعك لدقائق ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه.
مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

ترشيحاتنا

ملعقة من هذه الوصفة لضبط السكر وحرق الدهون

بتروجيت يتعادل مع بيراميدز بالدوري الممتاز .. فيديو

أمن الجيزة يكشف لغز اختطاف طفل بالعمرانية ويعيده إلى أهله.. فيديو

أبو العينين يقدم واجب العزاء فى والدة شريف إسماعيل

غياب حلا شيحة يثير الجدل.. ومصادر بعائلتها : ستعود قريبا بشكل مختلف

بنك ناصر يكشف الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة رد الجميل

ابحث مع الشرطة.. العثور على جثة مجهولة الهوية فى الوايلى.. صور

مقتل الابن الأصغر لزعيم داعش

Huawei تطلق أحدث إبداعاتها Honor 8X.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

أحمد موسى: عبد الله العذبة يفضح عائلة تميم في مكالمة خاصة

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 500 مليون دولار لتطوير الصناعة بقنا وسوهاج
طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات
نادر سعد يوضح هدف المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي.. فيديو
هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟