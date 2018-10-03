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فن

تامر حسني يوجه رسالة لـ حسام حسني في عيد ميلاده: علمتني كل حاجة حلوة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:13 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شارك النجم تامر حسني جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنان حسام حسني، بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك ".

وعلق تامر علي الصورة : "اخويا الكبير وحبيبي حسام حسني، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت أفضل حضنك كده طول عمري ياللي علمتني كل حاجة حلوة يا أطيب خلق الله، ربنا يخليك لينا ولكل أهل بيتك يا حبيبي".

من ناحية أخرى طرح تامر مؤخرا ألبومه الغنائي "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، بالإضافة لنجاح فيلمه الجديد "البدلة"، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.
تامر حسني يوجه رسالة لـ حسام حسني في عيد ميلاده: علمتني كل حاجة حلوة

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