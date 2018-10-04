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ديني

التصرف الشرعي لمن نسي ركعة وتذكرها بعد السلام من الصلاة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من سلم من صلاته قبل تمامها وتذكر بعد سلامه مباشرة أو بوقت قصير عرفًا فإن عليه أن يأتي بالركعة المتبقية، أما إن طال الفصل فإن عليه أن يعيد الصلاة.

وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه في حالة إذا تذكر بعد وقت قصير هل عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام أم لا؟" فللعلماء في ذلك قولان: الأول: لا يكبر تكبيرة الإحرام لأنه لم يخرج من الصلاة بل مازال فيها فيعود إلى الجلوس ثم يقوم إلى الركعة الثالثة فيأتي بها ثم يسجد للسهو ثم يسلم.

وأضاف «أن القول الثاني: عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو مذهب المالكية، قال ابن أبي زيد: ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه منها شيء فليراجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته».

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